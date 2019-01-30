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  • 31.01.2019 01:51

'de korkunç olay! Evine dönüyordu.... Vahşice öldürüldü

’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinde, çalıştığı ndan motosikleti ile evine dönen (38) kimliği belirsiz kişi yada kişilerce dövülerek öldürüldü.

Evine dönüyordu.... Vahşice öldürüldü

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde çalıştığı ki nda mesaisi biten motosikleti ile evine dönerken Küçük Tüysüz köyü köyü yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önü kesilerek taşlarla darp edilerek feci şekilde öldürüldü.

ÜZERİ TAŞLARLA GÖMÜLÜ ŞEKİLDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri Ahmet Ayyıldız'ın cesedini yol kenarında üzeri taşlarla gömülmüş şekilde buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Ayyıldız'ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Adana Ali Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma cinayet ile ilgili soruşturması sürerken Ahmet Ayyıldız'ı öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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