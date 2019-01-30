Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.01.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 20:53

'ın başkanlığındaki MGK sona erdi

(MGK) toplantısı sona erdi.Türkiye 'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriRecep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK sona erdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar