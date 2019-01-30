Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü. AYRINTILAR GELİYOR...
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