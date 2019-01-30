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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 21:05

'de facia! ölü bulundu!

'nin Tomarza ilçesinde, anne (79) ile kızı (49),evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de facia! Anne ve kızı ölü bulundu!

Tomarza ilçesi Kesir Mahallesi'nde oturan ve kızı 'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık ekipleri, nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Servet ve Fatma Özkan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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