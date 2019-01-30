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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 21:09

Makedonya'nın skandal desteğine tepki yağdı!

Makedonya Hükümeti tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü () iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine verilen basım ve dağıtım desteği, düzenlenen gösteriyle edildi.

Makedonya'nın skandal FETÖ desteğine tepki yağdı!

'nin Üsküp Büyükelçiliği önündeki ya, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Romanların Tamamen Özgürleştirilmesi Partisi Genel Başkanı Nejdet Mustafa, Boşnak Demokratik Birliği Genel Başkanı Munir Kolaşinats, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilci ve personeliyle çok sayıda vatandaş katıldı.

" elini Makedonya'dan çek" ve "Teröre destek olma" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Türkiye'ye destek sloganları attı.

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