

Ziyaret sonrasında Bahçeli ve Özhaseki kameralar karşısına geçti. Özhaseki, "Değerli genel başkanımızın ziyaretleri bize onur vermiştir, güç katmışlardır. Çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise şöyle konuştu:

Çok muhterem basın mensubu arkadaşlarım, yaklaşık 61 gün sonra Türkiye'de önemli bir seçim gerçekleştirilecektir. Mahal idareler seçimleri geçmişte her dönem için önemlidir, anlamlıdır. Ancak sayın başkan adayımızın söylediği şekliyle bu seçim daha farklı bir önem taşımaktadır.

Siyasi partilere başarılar diliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturulması sırasında başlatılan Yenikapı ruhu içerisinde, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız sayın Özhaseki'dir. Ve milliyetçi camia, bütün kurul ve kuruluşlarıyla davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir.

BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFA KARARI

Sayın Meclis Başkanımız, cumhur ittifakı anlayışı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi ve sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak sunulmuştur. Bu çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak adaylıklarla ilgili müracaatın kesinleşmediği bir süreç doğmadan bazı çevreler geçmişteki alışkanlıklarla seçimleri şaibe altında bırakabilecek söylemlerle, başta TV'lerde düzenlenen bazı toplantılarla bir kara propaganda içerisine girmişlerdir.

Dünkü sayın Meclis Başkanımızın televizyon konuşmasında, çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. "18 Şubat'ta adaylığın müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim" ifadesini kullanmıştır. Bu erdemli bir davranıştır. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra aday olup olmayacağı, anayasaya uygun mudur değil midir tartışmalarına son vermek gerekir.

Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şubat'ın 18'inde sayın Meclis Başkanımız, görevini sürdürmek için gerekli olan hukuki adımı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur.

Biraz önce arkadaşınız hemen soruyor "aday kim olacak" Bu da aday olup olmama tartışmalarının bir başka boyutuyla tahrikine sebebiyet veren bir sorudur. Geçmişte Binali Yıldırım'a destek verirken aday çıkartmamayı düşünmüştük. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı olarak takdim ederse MHP o adaya destek verecektir. Bunun A'sı B'si kişisi yoktur.

Binali Yıldırım'dan boşalan yere başkanlık yapacak bir AK Parti'li kardeşimizi öneriyorsa MHP Cumhur İttifakı'nın dışında bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkartmadan kesin desteğini sunacaktır.