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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 15:16

'nda zincirleme : Trafik kilit

bağlantı yolu istikametinde zincirleme meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

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