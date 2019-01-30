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Okmeydanı'nda zincirleme kaza: Trafik kilit
Okmeydanı TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
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