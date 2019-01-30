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  • 30.01.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 15:48

'nün 'daki sorumlusu 'ye iade edildi

Örgütün 'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E'nin, Azarbaycan tarafından 'ye iade edildiği, emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 'nün 'daki yapılanmasında bulunan Zübeyir G'nin ise geçtiğimiz günlerde tutuklandığı aktarıldı.

FETÖ'den aranan o isim Türkiye'ye iade edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E'nin Azerbaycan tarafından 'ye iade edildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde havayoluyla 'a getirildi.

Daha sonra hakkında soruşturma bulunan 'ya sevk edilen şüphelinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

NİJERYA'DAKİ SORUMLULARINDAN BİRİ TUTUKLANDI
Öte yandan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ'nün yapılanmasında bir şirketin genel müdürü olan Zübeyir G'nin, geçtiğimiz günlerde havayoluyla Türkiye'ye girişinde gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'ya getirilen şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Zübeyir G'nin, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.

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