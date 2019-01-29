Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü. Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye'den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.
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