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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 18:36

Son dakika: Türkiye ve arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü. Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye'den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.

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