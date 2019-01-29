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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 18:37

İstanbul'da bir garip olay! 'Ters duruyor' diye öyle bir şey yaptı ki...

'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobili kundakladı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, aracı kundaklayan kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bir garip olay! 'Ters duruyor' diye öyle bir şey yaptı ki...

Olay, saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Şair Latifi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobilin camını kırarak, ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracı kundaklayan, ismi öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı.

Burada yaşayan bir kişi yaşananlar hakkında 'Yukarıdan iniyor. Araba ters yönde duruyor diye sinirleniyor. Eline aldığı sopa ile aracın camını kırıyor. Sonra da ateşe veriyor'' dedi.

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