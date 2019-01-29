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  • 29.01.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 12:03

Savaş uçaklarının harekât sorumlusu 'den gözaltında

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin () savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı , /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savaş uçaklarının harekât sorumlusu FETÖ'den gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı 'ın, 'nün 'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ
2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup emekliliğini istediği belirtildi.

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