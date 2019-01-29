Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ
2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup emekliliğini istediği belirtildi.
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