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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 18:15

Son dakika... merkezli soruşturması: 12 gözaltı

merkezli 11 ilde / terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında / silahlı terör örgütünün darbe teşebbüsü dönemi ve sonrası 'da öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Malatya merkezli Adıyaman, , Bingöl, , , , Mardin, , ve 'da toplam 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3'ü askeri personel olmak üzere 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 12 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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