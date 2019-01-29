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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 09:32

'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

merkezli 18 ilde 'nün mahrem yapılanmasına yönelik 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verildi.

18 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

TAM 18 İLDE!
Soruşturma kapsamında başsavcılık 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 zanlıyı yakalamak için şafak vakti Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Polis belirlenen adreslere tek tek girip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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