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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 09:49

Son Dakika: kullandığı tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı

'da / soruşturması kapsamında '' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Savcı düğmeye bastı! Bylock kullanan 12 kişi...

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik soruşturma kapsamında, kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 11'inin yakalandığı, birinin ise yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.

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