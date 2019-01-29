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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 09:20

Emniyetteki ’cülere operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde emniyet teşkilatının üst düzey yöneticilerinden Garson kod adlı şahıstan ele geçirilen isimlere yönelik operasyon düzenlendi. ve 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki FETÖ’cülere operasyon

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren /'nin Emniyet Teşkilatı içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik 'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

VEKİL ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİLER TESPİT EDİLDİ
Hakkında 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem yapılan terör örgütünün sözde Emniyet Teşkilatı biriminin üst düzey yöneticilerinden Garson kod adlı şahıstan ele geçirilen birim arşivine göre örgütsel tabirle "vekil öğrenci" (sözde öğretmen tabir edilen sivil unsurun bir altında, öğrenci konumunun bir üstünde yer alan kişi) ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi.

HATLAR BİRLİKTE BAZ VERDİ
Şüphelilerin hayatın olagˆan akışına aykırı şekilde periyodik olarak sivil alanda kullandıkları hatların birlikte baz verdikleri, ayrıca örgütün kripto haberleşme uygulaması Talk And Chat kullanıcısı oldukları belirlenen vekil öğrencilerin Bylock bazları ile sorumlusu oldukları ögˆrencilerin kullandıkları hatların baz verilerinin yine sivil alanda örtüştüğü saptandı.

51 GÖZALTI KARARI
Örgütsel toplantı düzenledikleri anlaşılan, terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında itirafçı ifade- teşhisi bulunan 51 polis memuru, emniyet personeli şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul ve 25 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinca devam edildiği öğrenildi.

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