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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 09:03

: İşgale uğrasak 84'ümde sokağa çıkar ülkemi savunurum

Müzikolog , Başkan Erdoğan’ın, oğlu ’ın konserine katılmasına karşı gelen tepkilere, günü sokağa çıkıp demokrasiye ve ülkesine sahip çıkan şehit ve gazileri hatırlatan sözlerle cevap verdi. Say, "Bakın 84 yaşındayım. Ülkemde savaş çıksa veya işgale uğrasa bu yaşımda bile hiç düşünmeden ülkemi müdafaa etmek için sokağa çıkarım." ifadelerini kullandı.




Türkiye'nin en iyi müzikologlarından biri olan, aynı zamanda öykü ve roman alanında yayınladığı kitaplarla birçok ödül kazanan Say; Başkan Erdoğan'ın, oğlu Fazıl Say'ın konserine katılmasını karşı gelen tepkilere, 15 Temmuz günü sokağa çıkıp demokrasiye ve ülkesine sahip çıkan şehit ve gazileri hatırlatan sözlerle cevap verdi: "Türkiye sevgisiyle dolu kalbim. Bu hissimi hiç kaybetmedim. Bakın 84 yaşındayım. Ülkemde savaş çıksa veya işgale uğrasa bu yaşımda bile hiç düşünmeden ülkemi müdafaa etmek için sokağa çıkarım, savunurum ülkemi."

İşte Müzikolog Ahmet Say'ın o röportajı...

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