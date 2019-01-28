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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 11:41

tacirlerine "şok" operasyon

'nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler mahallelerinde "şok" adı verilen operasyonlar düzenledi. operasyonda 25 bin 849 hap ile 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Adana'da düzenlenen operasyonda 25 bin 849 uyuşturucu hap ile 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarları üzerine merkez
Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler mahallelerinde "şok" adı verilen operasyonlar düzenledi.

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