ABD'nin yer altı kaynaklarını sömürmek için hedef tahtasına oturttuğu Venezuela Lideri Maduro'ya Avrupa Birliği ülkeleri de birbiri ardına Maduro karşıtı söylemlerde bulunarak muhalif lider Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını açıkladı. Bunların başında ise Fransa geliyor. Fakat asıl meselenin sadece Maduro olmadığını ortaya seren sözler Fransız senatörden geldi.



'SIRA NE ZAMAN ERDOĞAN'A GELECEK?'

Kendi iç sorunlarıyla boğuşan Fransa'dan skandal bir açıklama geldi. Fransız senatör Esther Benbassa Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili skandal bir tweet paylaştı. Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef alan Benbassa, twitter hesabından "Maduro gidici, sıra ne zaman Erdoğan'a gelecek?" ifadelerini kullandı. Fransız Senatörün skandal sözlerine Türk Twitter kullanıcıları sert tepki gösterdi.



Fransız Senatör Esther Benbassa'nın PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye destek veren tweetleri RT'lediği gözüküyor.