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’de yumruk yumruğa!

Aday krizi yaşayan ’de sinirler gerildi. Genel Başkan yardımcıları, ’nun gözü önünde yumruk yumruğa kavga etti.

CHP’de yumruk yumruğa!
yönetimi, adayları belirmek üzere Genel Merkez'de bir araya geldi. İstanbul Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin aday gösterilmek istenmesine Onursal Adıgüzel itiraz etti. '

Tartışma büyüyünce Adıgüzel ile Faik Öztrak birbirine girdi. CHP'yi sarsan kavgayı Kılıçdaroğlu da önleyemedi. İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi, toplantıyı terk etti.




KAFTANCIOĞLU İSTİFA ETTİ
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, partide depreme yol açtı. Kaftancıoğlu'nun, istediği kişilerin aday gösterilmemesi üzerine koltuğundan ayrıldığı ortaya çıktı.

MEVLÜT YÜKSEL

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