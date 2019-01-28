CHP’de yumruk yumruğa!

CHP yönetimi, adayları belirmek üzere Genel Merkez'de bir araya geldi. İstanbul Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin aday gösterilmek istenmesine Onursal Adıgüzel itiraz etti. '
Tartışma büyüyünce Adıgüzel ile Faik Öztrak birbirine girdi. CHP'yi sarsan kavgayı Kılıçdaroğlu da önleyemedi. İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi, toplantıyı terk etti.
KAFTANCIOĞLU İSTİFA ETTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, partide depreme yol açtı. Kaftancıoğlu'nun, istediği kişilerin aday gösterilmemesi üzerine koltuğundan ayrıldığı ortaya çıktı.
MEVLÜT YÜKSEL
Tartışma büyüyünce Adıgüzel ile Faik Öztrak birbirine girdi. CHP'yi sarsan kavgayı Kılıçdaroğlu da önleyemedi. İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi, toplantıyı terk etti.
KAFTANCIOĞLU İSTİFA ETTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, partide depreme yol açtı. Kaftancıoğlu'nun, istediği kişilerin aday gösterilmemesi üzerine koltuğundan ayrıldığı ortaya çıktı.
MEVLÜT YÜKSEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.