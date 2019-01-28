Irak'ın kuzeyinde PKK, sivilleri kışkırttı. Aralarına sızıp Türk askeri üssüne saldırdı. Ama SİHA ve uçaklarımız havalanınca hepsi dağıldı. Teröristlerin Mehmetçiği ölümle sonuçlanacak müdahaleye zorlayıp Türkiye karşıtı uluslararası bir kampanya amaçladıkları ortaya çıktı. Provokatörlük yapan PKK'lı teröristlerin 300 ayrı Twitter hesabı üzerinden de canlı yayın yaptıkları anlaşıldı. Hatta FETÖ'cü bir televizyon kanalının da Almanya'dan da yayın yaptığı tespit edildi.
- Güncel
- 28.01.2019
- Gazete
Provokasyon
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