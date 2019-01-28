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Provokasyon

Provokasyon
Irak'ın kuzeyinde , sivilleri kışkırttı. Aralarına sızıp Türk askeri üssüne saldırdı. Ama SİHA ve uçaklarımız havalanınca hepsi dağıldı. Teröristlerin Mehmetçiği ölümle sonuçlanacak müdahaleye zorlayıp karşıtı uluslararası bir kampanya amaçladıkları ortaya çıktı. Provokatörlük yapan PKK'lı teröristlerin 300 ayrı Twitter hesabı üzerinden de canlı yayın yaptıkları anlaşıldı. Hatta 'cü bir televizyon kanalının da 'dan da yayın yaptığı tespit edildi.

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