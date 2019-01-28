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Son dakika: Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var
Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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