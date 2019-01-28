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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 21:35

'nun proje hırsızlığı tam gaz devam!

süresince hizmetlerine çöken İmamoğlu, bu kez de Gençlik ve 'nın uygulamasına gözünü dikti. Uygulamayı kendi fikri gibi sunan İmamoğlu'nun foyasını ortaya çıkardı....

süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine çöken, eserlerinin üzerine kendi logosunu koydurarak proje hırsızlığı yapan , şimdi de Gençlik ve 'nın bir uygulamasını kendi uygulaması gibi anlattı! İmamoğlu'nun bu fikir hırsızlığına cevap Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı 'dan geldi. İşte Yerlikaya'nın proje hırsızı Ekrem İmamoğlu'na cevabı:



GEÇMİŞTE BİRÇOK PROJEYE KONDU!
İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince de İBB'nin projelerini sahiplenmiş, İBB eserlerine kendi etiketlerini koydurarak hizmetin üzerine çökmüştü. İmamoğlu'nun benzer birçok uygulaması, adını "proje hırsızı"na çıkarmıştı...

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