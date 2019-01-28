Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine çöken, İBB eserlerinin üzerine kendi logosunu koydurarak proje hırsızlığı yapan Ekrem İmamoğlu, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir uygulamasını kendi uygulaması gibi anlattı! İmamoğlu'nun bu fikir hırsızlığına cevap Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan geldi. İşte Yerlikaya'nın proje hırsızı Ekrem İmamoğlu'na cevabı:
GEÇMİŞTE BİRÇOK PROJEYE KONDU!
İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince de İBB'nin projelerini sahiplenmiş, İBB eserlerine kendi etiketlerini koydurarak hizmetin üzerine çökmüştü. İmamoğlu'nun benzer birçok uygulaması, adını "proje hırsızı"na çıkarmıştı...
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