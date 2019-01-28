Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Son dakika | Meteoroloji'den vatandaşlara sevindiren haber! 29 Ocak hava durumu nasıl olacak?
Son dakika... Hava durumunu merakla bekleyen vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. 29 Ocak yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
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