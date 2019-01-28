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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 20:03

Son dakika | 'den vatandaşlara sevindiren haber! nasıl olacak?

Son dakika... nu merakla bekleyen vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Hava sıcaklığının yarın 'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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