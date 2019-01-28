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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 19:23

'da korkutan !

Son ler: 'da bugün deprem oldu? Kandili Rasathanesi ve 'nden alınan bilgiye göre Adana'da deprem meydana geldi. Peki Adana'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adana depremin merkez üssü? İşte detaylar...

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