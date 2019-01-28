Son dakika gelişmesine göre, Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Adana Tufanbeli merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 18.45'te merkez üssü Adana Tufanbeyli olan bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Adana'da korkutan deprem!
Son Depremler: Adana'da bugün deprem oldu? Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Adana'da deprem meydana geldi. Peki Adana'da deprem kaç şiddetinde oldu? Adana depremin merkez üssü? İşte detaylar...
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