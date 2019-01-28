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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 16:05

'de krizi! Belediye Başkanı istifa etti

'nın İlçesi'nin 'li Belediye Başkanı , partisi tarafından 31 Mart'taki lerde tekrar aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti. Acar, istifasını, partisinin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla duyurdu. Acar, kendisi ile birlikte partisinden 1600 üyenin de istifa ettiği söyledi.

CHP'de bir kriz daha! Belediye başkanı istifa etti

İlçe Yönetimi üyeleri, "Belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip 'ın aday gösterilmemesini" gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa etmişti. Bunun ardından, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP PM, Avar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETMİŞTİ
CHP Marmaris İlçe Yönetimi, belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip Ali Acar'ın aday gösterilmemesini gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa ettiklerini açıkladı.

"ANTİDEMOKRATİK BİR YOL İZLENDİ"
Saat 12.00'de ilçe binasında basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı , "Çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda biz ısrarla aday belirleme yöntemi olarak ön ya da temayül yoklaması yapılması gerektiğini bildirdik. Buna rağmen ilçemizde bu yöntem tercih edilmedi. Dün Genel Merkezimizde MYK toplantısı vardı. MYK'da mevcut başkanımız Ali Acar'ın isminin açıklanmasına rağmen, Parti Meclisi'nde demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, antidemokratik bu isim değiştirilip başka bir isim geldi. Bu yapılan uygulama Marmaris ilçe örgütünün iradesini hiçe saymaktır. Biz bu nedenle yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda, oybirliği ile CHP Marmaris Yönetim Kurulu olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Yaşanan istifaların ardından, CHP Marmaris İlçe Yönetiminin düştüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ALİ ACAR İSTİFA ETTİ
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP PM, Avar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

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