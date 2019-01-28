Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında, bir kadın ayakkabısı bulundu. Sol tek ayakkabının Buse'ye ait olabileceği ihtimali üzerine baba Ahmet Acar'a haber verildi.
Olay yerine gelen ve ayakkabıyı inceleyen baba Acar, kızına ait olduğunu söyledi. Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen eşi Ayla Akkın'a teşhis için gönderdi. Anne Akkın da ayakkabının kızına ait olduğunu gözyaşları içinde doğruladı.
Baba Ahmet Acar, Ağva Deresi'nin denizle kesiştiği noktadaki aramaları izledi.
Bodrum'da içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik (27), Milas İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay yerine gelen ve ayakkabıyı inceleyen baba Acar, kızına ait olduğunu söyledi. Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen eşi Ayla Akkın'a teşhis için gönderdi. Anne Akkın da ayakkabının kızına ait olduğunu gözyaşları içinde doğruladı.
Baba Ahmet Acar, Ağva Deresi'nin denizle kesiştiği noktadaki aramaları izledi.
Bodrum'da içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik (27), Milas İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
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