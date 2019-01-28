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Acı haber! Hortumda kaybolan ’ın botu bulundu...

Hortumda dereye uçan araçtan sele kapılarak kaybolan ’ın botu bulundu. Hastanedeki anne ayakkabıyı teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu!

Acı 'Kader'
'nın Kemer İlçesi'ndeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 'ı arama çalışmaları sürüyor. 'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında, bir kadın ayakkabısı bulundu. Sol tek ayakkabının Buse'ye ait olabileceği ihtimali üzerine baba 'a haber verildi.



Olay yerine gelen ve ayakkabıyı inceleyen baba Acar, kızına ait olduğunu söyledi. Acar, ayakkabının fotoğrafını çekip, Hastanesi'nde tedavisine devam edilen eşi Ayla Akkın'a teşhis için gönderdi. Anne Akkın da ayakkabının kızına ait olduğunu gözyaşları içinde doğruladı.




Baba Ahmet Acar, Ağva Deresi'nin denizle kesiştiği noktadaki aramaları izledi.




Bodrum'da içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik (27), Milas İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.


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