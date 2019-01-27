CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti. Kaftancıoğlu'nun istifasının perde arkasınndan adaylık krizi çıktı! Gelen son bilgilere göre CHP PM toplantısında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kavga etti. Çıkan tartışmada Kaftancıoğlu, Kerimoğlu ve Battal İlgezdi'ye açık açık 'sizi istemiyorum' dedi. Bu sözler üzerine ortalık karıştı ve Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.
31 Mart seçimleri öncesi adaylık krizi sebebiyle partide kavga çıktığı ve partinin büyük oranda gruplaştığı biliniyor...
PARTİLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Öte yandan Bakırköy'de CHP'liler istifanın ardından sokaklara döküldü! Canan Kaftancıoğlu'na destek veren partililer, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için "hırsız" sloganları attı...
ADAYLIK KRİZİ PARTİYİ BÖLDÜ
31 Mart seçimleri öncesi adaylık krizi sebebiyle partide kavga çıktığı ve partinin büyük oranda gruplaştığı biliniyor...
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