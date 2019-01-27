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  • 28.01.2019 01:09

Kaftancıoğlu istifasının perde arkasından 'deki adaylık krizi çıktı!

Başkanı istifa etti. Kaftancıoğlu'nun istifasının perde arkasından parti içinde kavgaya sebep olan adaylık krizi çıktı...

İstifasının arkasından adaylık krizi çıktı!
Başkanı istifa etti. Kaftancıoğlu'nun istifasının perde arkasınndan adaylık krizi çıktı! Gelen son bilgilere göre CHP PM toplantısında İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Başkanı kavga etti. Çıkan tartışmada Kaftancıoğlu, Kerimoğlu ve 'ye açık açık 'sizi istemiyorum' dedi. Bu sözler üzerine ortalık karıştı ve Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.


PARTİLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Öte yandan Bakırköy'de CHP'liler istifanın ardından sokaklara döküldü! Canan Kaftancıoğlu'na destek veren partililer, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için "hırsız" sloganları attı...

ADAYLIK KRİZİ PARTİYİ BÖLDÜ
31 Mart seçimleri öncesi adaylık krizi sebebiyle partide kavga çıktığı ve partinin büyük oranda gruplaştığı biliniyor...

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