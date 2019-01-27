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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 16:58

Sokak ortasında infaz! sonrası kısmi felç geçirmişti...

Adıyaman’da sokak ortasında başından vurularak öldürülen engelli şahsın vurulma anı kameralara yansıdı. 'nin daha önce geçirdiği bir sonrası kısmi felç geçirdiği, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında infaz!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında elindeki ekmekle kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli 'nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Elçi ile bir süre tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi'yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Elçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan infaz anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir sonrası kısmi felç geçirdiği, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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