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  • 27.01.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 17:14

71 yaşındaki çiftçi, ahırda ölü bulundu!

Aydın Efeler ilçe merkezi karşısında bulunan koyun ağılında bir ceset bulundu. Cesedin yanında bulunan silahla öldüğü belirlenirken olayın mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yer: Aydın... Duyan oraya koştu

Merkez Efeler ilçesi 'nın karşısında bulunan boş arazide koyunları bulunan 71 yaşındaki 'ın kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince ceset olay yerinde bırakılıp olay polis ekiplerince incelemeye alındı.

Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen 71 yaşındaki Raşit Öcal'ın ettiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

"OLAY YERİNDE KAVGA ÇIKTI"
Olayı duyup bölgeye gelen çok sayıda vatandaş cesedin bulunduğu koyun ağılığına girmek istedi. Yüzlerce kişinin olay yerine gelmesi üzerine polis olay yerini muhafaza altına alabilmek için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Ancak kalabalığın ısrarla olay yerine girmek istemesi üzerine olay yerinde vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Koyun ağılında ölü bulunan çobanın cesedi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak otopsi için Kurumu'na götürüldü.

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