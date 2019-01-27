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  • 27.01.2019 22:10

'dan mühendislere ve pilotlara önemli çağrı

, Bayraktar İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu. Bayraktar üzerinden yaptığı çağrıda, "" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" dedi.


Baykar Makine teknik müdürü , Bayraktar İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı.

MÜHENDİS VE PİLOTLARA ÇAĞRI
2014 yılındaki ilk test uçuşunu üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek ,"" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz"ifadesini kullandı.




'HEYECANIMIZA ORTAK OLMAK İSTEYEN...'
Sosyal medya hesabı üzerinden mühendislere ve pilotlara seslenen Selçuk Bayraktar, ''Kasım 2014 Bayraktar TB2 İHA'mızın test uçuşundan kesit. Milli ve özgün projelerimizde benim de imzam olsun diyen, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Erdoğan, ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek'' ifadelerini kullanmıştı.

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