Bahçeli: Siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır

Bahçeli'nin açıklamarından satır başları şöyle:

31 Mart yerel seçimlerine 64 kala İstanbul'dayız. 500 yıla yakın bir süre Türklüüğn başkenti ve hükümdarlık merkezi olmuş bu şehrin önemi bizim için çok ayrıdır. İnancım odur ki burada yapacağımız her çalışma huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'ye başlangıçlık edecektir. Burada elde ecedeğimiz siyasal sonuçlar moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.



İstanbul'da hak ettiğimiz siyasi mevkiye gelmek, şeytanın bacağını kırmak ertelenemez bir amaçtır. Kıt imkanlarla boğuşuyorsunuz ama davamızı bir adım daha ileri taşımaktan vazgeçmiyorsunuz. Dayanılmaz zorlukların farkındayım. Aynı zamanda yan gelip yatanları, dedikodu yayanların, engel oluşturmaya çalışanların dönen tekere çomak sokanlara izin vermiyorsunuz. Hepinize müteşekkirim. Ancak mevcutla yetinemeyiz, miras yedilere benzeyemeyiz, yerimizde sayamayız, hesabi davranamayız.

Halimize şükretsek bile hedeflerimizin gerisine düşemeyiz. İstanbul muazzam bir fethin mirasıdır. Bunu bilmek buna müstahak olmak sadece görev değil, tarihi mükellefiyettir. Tarihin en büyük Türk kentinde fetih ruhuna sahip olmadıkça ne yapsak beyhudedir.

Gücümüze güç katmamız, yürüyüşümüze sürat eklememiz ortak gayemiz olmalıdır. Buna duyarsız kalamayız. İstanbul, İslam medeniyetinin yüz akıdır. Her karışında şehidin hatırası vardır. Her köşesinde camilerden yükselen ezanları, burçlarında dalgalanan umutları, yüksek bir ahlakı vardır.

Zulüm 1453'te başladı diyenlerle hesabımız vardır. 31 Martta kaos planı yapanlardan sorulacak hesabımız vardır. dağınık olursak, enerjimizi içimize harcarsak bu hesabı nasıl öderiz? Gıybet günah değil mi, aynı zamanda dava adamı, insan azmanı olunmaz. Bu terazi bu sıkleti çekmez. Ülkücülük hayat boyu devam eden tek taraflı sevda sözleşmesidir.

Boş işlerle geçirecek vakit yoktur. Ne bir olacağız ya da günümüz heba ve israf edeceğiz. Ya adam gibi olup davamızı taşıyacağız ya da yatağından taşan ırmaklar gibi saçılıp gideceğiz.

Günlük hesapların peşinde koşmayan, davamızı İstanbul'a yaymayı kafasına koymuş yüksek vasıflı insanlarla hedefimize ulaşacağız. Bunun da kuvvetli bir teşkilatlanmayla olacağı açıktır. Bu erdemi gösterebilecek olanların MHP'nin özlediği siyasal yükselişe ve İstanbullulaın özlediği günlere ulaştıracağından eminim. MHP istanbul'da vardır, büyüyecektir, güçlenecektir. Bu yükselişe hiç kimse mani olamaz. Bu yükselişi hiç kimse kesemez, engelleyemez."