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Korkulimanı

Korkulimanı
'yı 3 gündür etkisi altına alan şiddetli yağış, fırtına ve hortum yaşamı felç etti. İlk gün 2 kişinin ölümüne neden olan hortumlar, dün yine hayatı kabusa çevirdi. Dün sabah denizde çıkan bir hortum, 'nı olumsuz etkiledi. Hortum, aprondaki 2 otobüs, bir minibüs ile 2 uçak merdivenini devirdi. Yolcular panikledi. Devrilen araçlarda bulunan 12 yolunun yaralandığı bildirildi.



Hortum nedeniyle uçuşlara 1.5 saat ara verildi. Kumluca'da çıkan hortumda ise 5 kişilik Suriyeli aileninin yaralandığı öğrenildi. Antalya Valisi , vatandaşları ikaz etti: "3 günde 5 hortum yaşadık. Fırtına sırasında dışarı çıkmayın."

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