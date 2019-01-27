Hortum'da kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'daki hortum felaketinde Ağva Deresi'ne uçan otomobildeki Kader Buse Acar, daha 20 yaşındaydı. Derede kaybolan genç kız hala bulunamadı. Arama çalışmalarında önce Buse'nin bir tutam saçına, daha sonra da giysi parçalarına ulaşıldı. Çalışmaları umutsuzca izleyen baba Ahmet Acar, eşinin ve kızının içinde bulunduğu aracın dükkanına 10 metre kala dereye uçtuğunu söyleyerek, "Bana yemek getiriyorlardı. Birlikte yiyecektik. Ancak hortum aracı dereye fırlatmış. Eşimi kurtardılar ama kızım kaydı gitti. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye ağladı.
Ekipler, Buse'nin bir tutam saçını ve kıyafet parçasını buldu.
3 gündür süren arama çalışmalarına rağmen Buse'ye ulaşılamadı. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katıldı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ekipler, Buse'nin bir tutam saçını ve kıyafet parçasını buldu.
3 gündür süren arama çalışmalarına rağmen Buse'ye ulaşılamadı. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katıldı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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