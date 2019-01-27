Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın oradayız

ve AK Parti GenelBaşkanı Recep TayyipErdoğan, partisinin Gaziantepilçe belediye başkan adaylarınıtanıttı. Daha önce BüyükşehirBelediye Başkan adayı olarakFatma Şahin'i açıklayanCumhurbaşkanı Erdoğan,önemli mesajlar verdi:BizGaziantep'e bugüne kadar 35katrilyonluk yatırım yaptık. Lafdeğil icraat. Bay Kemal, bizimicraatımızın ulaştığı yere seninhayallerin bile ulaşamaz.Vatandaşlarımız kadar sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin de haklarını korumak görevimizdir. Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturma değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? 1998'de baba Esed ile o zaman Türkiye biranlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir.Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Biz bu bedeli öderiz ama istikbalimizden asla taviz vermeyiz.bakıyoruz, maalesef fiyatlar tırmandırılıyor. Belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gastronomi başkenti Gaziantep'e hoşgeldiniz" yazılı baklava tepsileriyle karşılandı.