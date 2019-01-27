Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın oradayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Fatma Şahin'i açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi:
LAF DEĞİL İCRAAT: Biz Gaziantep'e bugüne kadar 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Laf değil icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz.
BATAKLIĞI DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORLAR: Vatandaşlarımız kadar sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin de haklarını korumak görevimizdir. Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturma değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.
ADANA MUTABAKATI: Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? 1998'de baba Esed ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir.
İSTİKBALİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ: Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Biz bu bedeli öderiz ama istikbalimizden asla taviz vermeyiz.
FIRSATÇILIKTIR TEFECİLİKTİR
Marketlere bakıyoruz, maalesef fiyatlar tırmandırılıyor. Belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gastronomi başkenti Gaziantep'e hoşgeldiniz" yazılı baklava tepsileriyle karşılandı.
EDA IŞIK
LAF DEĞİL İCRAAT: Biz Gaziantep'e bugüne kadar 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Laf değil icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz.
BATAKLIĞI DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORLAR: Vatandaşlarımız kadar sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin de haklarını korumak görevimizdir. Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturma değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.
ADANA MUTABAKATI: Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? 1998'de baba Esed ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir.
İSTİKBALİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ: Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Biz bu bedeli öderiz ama istikbalimizden asla taviz vermeyiz.
FIRSATÇILIKTIR TEFECİLİKTİR
Marketlere bakıyoruz, maalesef fiyatlar tırmandırılıyor. Belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gastronomi başkenti Gaziantep'e hoşgeldiniz" yazılı baklava tepsileriyle karşılandı.
EDA IŞIK
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