Türkiye, hortum ve sel felaketleriyle sarsıldı. Antalya'da hortumun dereye fırlattığı Kader Buse Acar'a hala ulaşılamadı. Türkiye Buse'ye ağlarken, Muğla'dan gelen haber acıyı katladı. Muğla Milas'ta görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik (23), elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 ay önce nişanlandı. Genç çift, önceki akşam düğün yapacakları salona baktı. Dönüşte ise şiddetli yağış başladı. Yağış sele yol açtı. Dereler taştı, evleri su bastı. Çağlar Bencik'in kullandığı araç, stop edince tam bir facia yaşandı. Çağlar Bencik, otomobili çalıştırmaya uğraştı. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada araca su dolmaya başladı. Otomobilden inan çift, sel sularına kapıldı. Ekipler arama çalışması başlattı. Önce genç kızın, 7 saat sonra da nişanlısının cesedine ulaşıldı. Nişanlı çiftin ölüm haberi yakınları yıktı.
'HAVA KÖTÜ, NİŞANLININ YANINDA KAL' DEMİŞTİM
Baba Şenol Bencik, oğluyla son görüşmesini anlattı: "Nişanlısını evine bırakacaktı. 'Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal' dedim. Yarım saat sonra yeniden aradım ama ikisinin de telefonu kapalıydı."
Selde ölen genç çiftin cenazelerini almak için Bodrum Devlet Hastanesi morguna giden yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
SON MESAJ
Billur Atik, ölmeden 1.5 saat önce Twitter hesabından cenaze namazı kılınan bir fotoğraf paylaşmış, "Öldüğüm gün, pek de gençti rahmetli" notunu yazmıştı.
Selde can veren öğretmen Billur Atik ile Çağlar Bencik, 2 ay önce nişanlanmıştı. Çift, 1 yıl sonra düğün yapacaktı. Ancak sele kapılan ikili hayata gözlerini yumdu.
ZEKİ ÖZKESKİN-KENAN GÜRBÜZ
'HAVA KÖTÜ, NİŞANLININ YANINDA KAL' DEMİŞTİM
Baba Şenol Bencik, oğluyla son görüşmesini anlattı: "Nişanlısını evine bırakacaktı. 'Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal' dedim. Yarım saat sonra yeniden aradım ama ikisinin de telefonu kapalıydı."
Selde ölen genç çiftin cenazelerini almak için Bodrum Devlet Hastanesi morguna giden yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
SON MESAJ
Billur Atik, ölmeden 1.5 saat önce Twitter hesabından cenaze namazı kılınan bir fotoğraf paylaşmış, "Öldüğüm gün, pek de gençti rahmetli" notunu yazmıştı.
Selde can veren öğretmen Billur Atik ile Çağlar Bencik, 2 ay önce nişanlanmıştı. Çift, 1 yıl sonra düğün yapacaktı. Ancak sele kapılan ikili hayata gözlerini yumdu.
ZEKİ ÖZKESKİN-KENAN GÜRBÜZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.