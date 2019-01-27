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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 13:36

Son dakika... 'de adayı 'da kabul edildi! PM'de oylanacak

Son dakika... ’de adayı olarak sunulan Başkanı ismi onaylandı. Soyer, öğleden sonra yapılacak olan ’ne sunulacak

CHP'nin İzmir adayıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika gelişmesine göre, 'de adayı olarak sunulan Başkanı ismi onaylandı. Soyer, öğleden sonra yapılacak olan 'ne sunulacak Şimdiye kadar 16 büyükşehir 28 il olmak üzere 698 belediye başkan adayı açıklandı. CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in ismi 'ya sunuldu.

MYK'DA KABUL EDİLDİ
CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. Soyer, öğleden sonra yapılacak olan Parti Meclisi'ne sunulacak.

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