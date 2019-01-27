Son dakika gelişmesine göre, CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. Soyer, öğleden sonra yapılacak olan Parti Meclisi'ne sunulacak Şimdiye kadar 16 büyükşehir 28 il olmak üzere 698 belediye başkan adayı açıklandı. CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu.

MYK'DA KABUL EDİLDİ

CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. Soyer, öğleden sonra yapılacak olan Parti Meclisi'ne sunulacak.