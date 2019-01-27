YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilişi töreninde konuştu. Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı konuşmanın ardından kura çekimini yaptı.

İşte partilerin oy pusulasındaki yeri:

SP-1Saadet Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 1. sırayı aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 2. sırayı aldı.

Türkiye Komünist Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 3. sırayı aldı.

Vatan Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 4. sırayı aldı.

Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 5. sırayı aldı.

Hür Dava Partisi yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 6. sırayı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 8. sırayı aldı.

Demokrat Partiyerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 9. sırayı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı.

İyi Parti, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 11. sırayı aldı.

HDP yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 12. sırayı aldı.

Demokratik Sol Parti yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 13. sırayı aldı.



SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER GİRECEK?

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.