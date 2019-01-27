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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 13:31

Son dakika... Dışişleri: Bunun arkasında 'nın olduğunu biliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'ta Türk üssüne saldırıya ilişkin," Bunun arkasında 'nın olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi." diye konuştu. Çavuşoğlu, 'ya ilişkin ise, "Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım." ifadesini kullandı.

Dışişleri: Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ta Türk üssüne saldırıya ilişkin, "Bunun arkasında olduğunu biliyoruz. Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor." ifadesini kullandı.

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI
Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik.

VENEZUELA
Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım.

KKTC ZİYARETİ
Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre feda edilemez. 'de demokratik olgunluk var.

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