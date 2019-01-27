Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu'ndan Kuzey Irak'ta Türk üssüne saldırıya ilişkin, "Bunun arkasında PKK olduğunu biliyoruz. Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor." ifadesini kullandı.

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI

Yerel halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Barzani kapsamlı soruşturma başlatacaklarını, bir daha buna izin vermeyeceklerini söyledi. Bu tür olaylara prim verilmemesi gerektiğini ilettik.

VENEZUELA

Halkın sandıktaki iradesine herkesin saygı duyması lazım.

KKTC ZİYARETİ

Bazı kişiler ideolojilerini dikte ediyor. Bir kişinin siyasi ideolojisine göre Kıbrıs feda edilemez. KKTC'de demokratik olgunluk var.