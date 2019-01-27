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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 09:47

Başkent'te nefes kesen kovalamaca!

'da sürücüsünün ’dur’ ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında başka bir otomobile çarptı. , 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanında bulunan 2 kişi, emniyete götürüldü.

Başkent'te nefes kesen kovalamaca

Çankaya ilçesi Esat Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Tunalı Hilmi Caddesinde hareket halindeki 06 BFH 286 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymadı.

15 DAKİKALIK KOVALAMACA SONUNDA...
Polis ekipleri, Kolej yönüne hızla ilerleyen otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamaca sonunda otomobil, ve İncesu caddelerinin kesiştiği noktada Mustafa D. yönetimindeki 06 BAV 188 plakalı otomobile çarptı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Mustafa D. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanında bulunan 2 kişi, emniyete götürüldü.

Kazaya tanıklık eden motokurye, "Polisler aracı kovalarken bu araca çarptı. Ben de o sırada paket bırakıyordum. Hızlı bir şekilde polisten kaçıyorlardı. Libya Caddesinden Koleje doğru geliyorlardı. Polis dur ihtarında bulundu, anons yaptı ama durmadılar" dedi.

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