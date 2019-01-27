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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 09:22

Son dakika: 'nün il imamı yakalandı

'da örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan 'nün Adana il imamı yakalandı.

FETÖ'nün Adana il imamı yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl hapis hapis cezasına çarptırılan ve 'nün Adana il imamı olduğu değerlendirilen 'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Alıcı'yı Yurt Mahallesi'nde yakaladı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Alıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eyüp Alıcı'nın daha önce örgütün çeşitli okullarında da görev yaptığı öğrenildi.

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