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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 10:19

'den okul saatleriyle ilgili son dakika açıklaması

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Okul saati illere göre değişebilir' dedi.

Okul saatleriyle ilgili flaş açıklama

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.

Okul saati illere göre değişebilir.

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