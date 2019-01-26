Diyarbakır'ı karıştırdı! Polis ellerinden zor aldı

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi.
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