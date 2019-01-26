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  • 26.01.2019 17:58

Diyarbakır'ı karıştırdı! Polis ellerinden zor aldı

Diyarbakır'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz amacıyla apartmana götürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi.

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