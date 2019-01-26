Başkan Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem."



"Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir."



"Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı."



"İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır."



"24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz."