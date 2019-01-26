Başkan Erdoğan: Sonsuza kadar beklemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Erzurum'daydı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Sekmen'i açıklayan Erdoğan, Erzurum ilçe belediye bakan adaylarını tanıttı. Önemli açıklamalar yaptı:
Kılıçdaroğlu korkak: Biz darbecilere karşı dururken sen Bakırköy Belediyesi'nde kahveni yudumluyordun. Bay Kemal sen korkaksın korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Mısır'da darbe yaptılar, o günden bu yana darbeyi yapanlarla görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız.
Senaryo hep aynı: Suriye sınırında olanların gerisinde Suriye değil Türkiye hesapları var. Biz bu teröristleri Cudi'de gömdük, Kandil'de gömdük Tendürek'de gömdük. Gabar'da gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz.
Adana Mutabakatı: Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza, Türkiye'nin olumsuz bir gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Bölücü örgüt mensuplarının bize teslimini gerektiriyor. Baba Esad döneminde atılmış imzalardır. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.
Tüm teröristleri temizlemeye kararlıyız: Fırat'ın doğusundaki tüm teröristleri temizlemeye kararlıyız. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini sonsuza kadar da bekleyecek değiliz.
Cumhur İttifakı mezara kadar: İttifak birlikteliktir, dayanışmadır. İttifak bunun da ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir birlikteliktir. Adımlarımızı buna göre atmalıyız. Karşımızdaki ilet ve zillet ittifakına karşı dikkat edin. Onların içinde neler var buluyorsunuz. Bunların içinde şer ve ihanet var.
BEDELİNİ ÖDERİZ
Ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde güvenli bölgeyi aksi takdirde biz oluşturacağız. Sahadaki kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm tekliflere kapalı. Bu duruşun bir bedeli olacaksa ödemeye hazırız.
MÜJDELER VERDİ
Başkan Erdoğan, sözlerine müjdeler vererek devam etti: Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Emekli ve gazilerimiz için 5 bin toplu konut inşa edeceğiz. Erzurum'a 5 adet baraj, 13 adet gölet inşa ettik. Erzurum'daki çiftçilerimize tarımsal destek verdik.
TÜLAY CANPOLAT
Kılıçdaroğlu korkak: Biz darbecilere karşı dururken sen Bakırköy Belediyesi'nde kahveni yudumluyordun. Bay Kemal sen korkaksın korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Mısır'da darbe yaptılar, o günden bu yana darbeyi yapanlarla görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız.
Senaryo hep aynı: Suriye sınırında olanların gerisinde Suriye değil Türkiye hesapları var. Biz bu teröristleri Cudi'de gömdük, Kandil'de gömdük Tendürek'de gömdük. Gabar'da gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz.
Adana Mutabakatı: Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza, Türkiye'nin olumsuz bir gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Bölücü örgüt mensuplarının bize teslimini gerektiriyor. Baba Esad döneminde atılmış imzalardır. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.
Tüm teröristleri temizlemeye kararlıyız: Fırat'ın doğusundaki tüm teröristleri temizlemeye kararlıyız. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini sonsuza kadar da bekleyecek değiliz.
Cumhur İttifakı mezara kadar: İttifak birlikteliktir, dayanışmadır. İttifak bunun da ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir birlikteliktir. Adımlarımızı buna göre atmalıyız. Karşımızdaki ilet ve zillet ittifakına karşı dikkat edin. Onların içinde neler var buluyorsunuz. Bunların içinde şer ve ihanet var.
BEDELİNİ ÖDERİZ
Ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde güvenli bölgeyi aksi takdirde biz oluşturacağız. Sahadaki kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm tekliflere kapalı. Bu duruşun bir bedeli olacaksa ödemeye hazırız.
MÜJDELER VERDİ
Başkan Erdoğan, sözlerine müjdeler vererek devam etti: Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Emekli ve gazilerimiz için 5 bin toplu konut inşa edeceğiz. Erzurum'a 5 adet baraj, 13 adet gölet inşa ettik. Erzurum'daki çiftçilerimize tarımsal destek verdik.
TÜLAY CANPOLAT
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