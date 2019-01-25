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  • Son Güncelleme: 26.01.2019 03:04

'tan Avrupa Konseyi'nde tarihi ayar

milletvekili , tarafından aleyhine verilen önergeye karşı AKPM'de konuştu. HDP gerçeklerini bir bir anlatan Kılıç'ın yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.



, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bazı Ermeni milletvekillerinin de desteğiyle "'de muhalefetteki siyasetçilerin kötüleşen durumu" başlıklı raporu gündeme taşıdı.

Terör örgütü PKK'ya açık desteği nedeniyle ile tutuklu olan isimler gündeme geldiğinde tansiyon yükseldi.

"TERÖRE AÇIK DESTEK SİYASİ ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR"
Türk Delegasyonu Başkanı , teröre desteğin siyasi özgürlük olarak nitelenemeyeceğini vurguladı.

Kılıç, skandal raporla ilgili "Sizin ülkenizdeki milletvekilleri çıkıp DEAŞ'ın terör örgütü olmadığını söylese, sizin tepkiniz ne olur? Dünya tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'ya terör örgütüdür diyebiliyorlar mı? HDP'li vekiller burada, bu önergeyi veren Tiny Cox, hadi herkesin huzurunda söylesinler." dedi.

AK PARTİ, CHP, MHP VE İYİ PARTİ RAPORA "HAYIR" DEDİ
Söz alan diğer milletvekilleri benzer şekilde raporun taraflı ve maksatlı kaleme alındığını ifade etti.

Oturum sonunda 'nin yanı sıra, MHP, CHP ve İyi Parti'den milletvekilleri de rapora hayır oyu kullandı.

AZERBAYCAN ERMENİ GRUBUN DESTEKLEDİĞİ RAPORU ELEŞTİRDİ
Ermeni milletvekillerinin desteklediği rapora Azerbaycan grubundan da sert itiraz geldi.

Samed Seyidov ve Ganire Paşayeva yanlış bilgilerle Türkiye'nin üzerine gidildiğini söyledi.

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