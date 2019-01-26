



Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, yeni otobüslerin tanıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, EGO otobüslerinde, banliyo trenlerinde ve metro hatlarında geçerli olan aktarma kartlarının yeni otobüslerde de kullanılabileceğine dikkati çekti.



