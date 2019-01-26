Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, yeni otobüslerin tanıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, EGO otobüslerinde, banliyo trenlerinde ve metro hatlarında geçerli olan aktarma kartlarının yeni otobüslerde de kullanılabileceğine dikkati çekti.
Ankara'da beyaz toplu taşıma araçlarının yerini mavi halk otobüsleri alıyor
Başkentte, beyaz toplu taşıma araçları 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak.
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