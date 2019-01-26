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  • 26.01.2019 19:35

Başkan Erdoğan, 'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'i kabul etti

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