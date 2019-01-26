Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabullerde Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabullerde Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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