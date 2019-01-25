Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.
Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.