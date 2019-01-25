Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.

Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.