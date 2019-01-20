Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.01.2019 18:30

Bakan Akar'dan Fırat’ın doğusu ve için flaş mesaj

Milli Savunma Bakanı , "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, 'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir. Şu anda önümüzde duran problem sahası , Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak." dedi.

Türkiye'den Münbiç açıklaması!

Milli Savunma Bakanı , 'nın 1. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akar, açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük bir başarı elde edildiğini belirterek, "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir." ifadesini kullandı.

"Şu anda önümüzde duran problem sahası , Fırat'ın doğusu var." diyen Akar, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakan Akar'dan Fırat’ın doğusu ve Münbiç için flaş mesaj
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar