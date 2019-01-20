Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akar, açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük bir başarı elde edildiğini belirterek, "Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir." ifadesini kullandı.

"Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var." diyen Akar, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."