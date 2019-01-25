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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 16:43

İletişim Başkanlığı'na yeni görev

Son dakika... 'nın görevleri İletişim Başkanlığı uhdesine alınıyor. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamı artık yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek.

İletişim Başkanlığı'na yeni görev

Son dakika gelişmesine göre, 'nın görevleri İletişim Başkanlığı uhdesine alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı 'ın 'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

GÖREVLERİN TAMAMI...
Bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamı artık yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alınırken Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

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