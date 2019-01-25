İletişim Başkanlığı'na yeni görev

Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri İletişim Başkanlığı uhdesine alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖREVLERİN TAMAMI...

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamı artık Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alınırken Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanmıştı.