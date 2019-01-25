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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 08:46

Korkunç! Hayatını kaybeden arkadaşının mezarına gidip...

'nın Yeşilyurt ilçesinde daha önceden hayatını kaybeden bir arkadaşının defin ediliği mezarlığa giden , silahla kendini vurarak etti.

Korkunç! Hayatını kaybeden arkadaşının mezarına gidip...

Korkunç olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden hayatını kaybeden bir arkadaşının defin ediliği mezarlığa giden , iddiaya göre burada 112 Acil Servisini telefonla arayarak edeceğini belirtti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri mezarlıkta Bayram Aydoğan'ın cenasız bedeni ile karşılaştı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumuna kaldırıldı.

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